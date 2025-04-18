إدارة ترامب تدرس خيار إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته خيار إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، حسبما أفاد كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض.



وردا على سؤال أحد الصحافيين عمّا إذا كان من المحتمل إقالة باول غداة الهجوم الذي شنّه عليه ترامب، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت للصحافيين: "سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة".