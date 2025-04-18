أحمد الشرع يستقبل الرئيس الفلسطيني في زيارته الأولى لدمشق منذ 16 عاما

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الفلسطيني الجمعة في دمشق، في أول زيارة لمحمود عباس الى العاصمة السورية منذ نحو 16 عاما.



واستقبل الشرع عباس عند مدخل قصر الشعب، قبل أن يسيرا جنبا الى جنب على السجادة الحمراء.



وأفادت الرئاسة السورية بأن الشرع عقد اجتماعا مع عباس والوفد المرافق، بحضور وزير خارجيته أسعد الشيباني.



وتهدف زيارة عباس، وهي الأولى له لدمشق منذ حزيران 2009، لبحث "العلاقات السورية الفلسطينية وتعزيزها، تسهيل معاملات الفلسطينيين في سوريا، وبحث التهديدات المشتركة"، بحسب ما أفاد مصدر حكومي سوري فرانس برس.



ويرافق عباس في زيارته، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني.