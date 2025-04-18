الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أعمال فنية دينية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤول: صندوق النقد والبنك الدولي يناقشان إستئناف دعم سوريا الأسبوع المقبل
أخبار دولية
2025-04-18 | 11:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مسؤول: صندوق النقد والبنك الدولي يناقشان إستئناف دعم سوريا الأسبوع المقبل
أعلن مسؤول بالأمم المتحدة اليوم الجمعة أن مسؤولين سيناقشون خطوات رئيسية لاستئناف صندوق النقد والبنك الدوليين دعم سوريا خلال اجتماعات الربيع التي تنعقد الأسبوع المقبل، وذلك على الرغم من أن العقوبات لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب.
وقال عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لرويترز في دمشق إن اجتماعًا بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سينعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين في واشنطن.
وأضاف أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم.
وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن السعودية تعتزم سداد نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، ما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا. وذكرت مصادر لرويترز منذئذ أن السعوديين سددوا هذه المبالغ.
وأشار الدردري لرويترز إلى أن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم أموالًا للدول منخفضة الدخل.
وأوضح أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، لافتًا أيضًا إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.
أخبار دولية
صندوق
النقد
والبنك
الدولي
يناقشان
إستئناف
سوريا
الأسبوع
المقبل
التالي
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
الولايات المتحدة بدأت بسحب مئات الجنود من شمال شرق سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-04-15
وزير المالية ياسين جابر يؤكد لرويترز عدم وجود إجتماع مقرر مع حاملي السندات خلال إجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل
آخر الأخبار
2025-04-15
وزير المالية ياسين جابر يؤكد لرويترز عدم وجود إجتماع مقرر مع حاملي السندات خلال إجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-14
لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-14
لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي
0
أخبار دولية
2025-04-12
عزم سوريّ لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ
أخبار دولية
2025-04-12
عزم سوريّ لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ
0
أخبار لبنان
2025-04-04
مكي لـ"جدل": سعيد ينسق مع الجهات المعنية للإتجاه إلى اجتماعات مع صندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ بنظرة موحّدة
أخبار لبنان
2025-04-04
مكي لـ"جدل": سعيد ينسق مع الجهات المعنية للإتجاه إلى اجتماعات مع صندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ بنظرة موحّدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:44
كارني: الصين تمثل تهديدًا جيوسياسيًا لكندا
أخبار دولية
16:44
كارني: الصين تمثل تهديدًا جيوسياسيًا لكندا
0
أخبار دولية
16:09
إيطاليا وأميركا تنتقدان الضرائب "التمييزية" على التكنولوجيا
أخبار دولية
16:09
إيطاليا وأميركا تنتقدان الضرائب "التمييزية" على التكنولوجيا
0
أخبار دولية
15:59
بلغاريا تقول إنها باعت الإمارات أسلحة عثر عليها في السودان
أخبار دولية
15:59
بلغاريا تقول إنها باعت الإمارات أسلحة عثر عليها في السودان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
سلاح أميركا بخطر... والسبب معادن الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:11
سلاح أميركا بخطر... والسبب معادن الصين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-16
8 أيام من المرح والترفيه بالفوروم دو بيروت!
أخبار لبنان
2025-04-16
8 أيام من المرح والترفيه بالفوروم دو بيروت!
0
حال الطقس
2025-04-17
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
حال الطقس
2025-04-17
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
0
آخر الأخبار
2025-04-10
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 11:30 والساعة 17:00 في جرد الطيبة - بعلبك
آخر الأخبار
2025-04-10
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 11:30 والساعة 17:00 في جرد الطيبة - بعلبك
0
خبر عاجل
2025-04-16
معلومات للـLBCI: الجانب الاردني أبلغ الجانب اللبناني بأن المتورطين بالخلية تلقوا تدريباتهم لدى حركة حماس في لبنان
خبر عاجل
2025-04-16
معلومات للـLBCI: الجانب الاردني أبلغ الجانب اللبناني بأن المتورطين بالخلية تلقوا تدريباتهم لدى حركة حماس في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
سلاح أميركا بخطر... والسبب معادن الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:11
سلاح أميركا بخطر... والسبب معادن الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إعادة إعمار لبنان… فرصة للبناء المستدام والحفاظ على البيئة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إعادة إعمار لبنان… فرصة للبناء المستدام والحفاظ على البيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الموقف الإسرائيلي من آخر تصريحات حماس
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الموقف الإسرائيلي من آخر تصريحات حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
نتنياهو يريد تنفيذ الهجوم على إيران خلال فترة قصيرة... وجهاز الأمن يدرس خطة لهجوم جوي واسع
تقارير نشرة الاخبار
14:04
نتنياهو يريد تنفيذ الهجوم على إيران خلال فترة قصيرة... وجهاز الأمن يدرس خطة لهجوم جوي واسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
في روما... أمنية لإيران وأميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:58
في روما... أمنية لإيران وأميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعد بيان الحريري... المناصفة في بيروت بخطر كبير والمرشحون مشتتون
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعد بيان الحريري... المناصفة في بيروت بخطر كبير والمرشحون مشتتون
0
أخبار دولية
13:42
في القدس... المسيحيون يحيون يوم الجمعة العظيمة
أخبار دولية
13:42
في القدس... المسيحيون يحيون يوم الجمعة العظيمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إجراءات للجيش اللبناني بين مخيم البداوي ومحيطه
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إجراءات للجيش اللبناني بين مخيم البداوي ومحيطه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
كنائس لبنان أحيت يوم الجمعة العظيمة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
كنائس لبنان أحيت يوم الجمعة العظيمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:26
ضبط 12 طناً من المانغا المهرّبة من اليمن إلى لبنان
أخبار لبنان
06:26
ضبط 12 طناً من المانغا المهرّبة من اليمن إلى لبنان
2
أمن وقضاء
13:14
الجيش: ضبط كمية من الصواريخ والأسلحة في خراج عيحا مرج التوت - راشيا وتوقيف 8 مواطنين في كفرزبد - البقاع
أمن وقضاء
13:14
الجيش: ضبط كمية من الصواريخ والأسلحة في خراج عيحا مرج التوت - راشيا وتوقيف 8 مواطنين في كفرزبد - البقاع
3
خبر عاجل
01:49
استهداف سيارة عند مفرق مغدوشة - الغازية
خبر عاجل
01:49
استهداف سيارة عند مفرق مغدوشة - الغازية
4
اسرار
23:30
أسرار الصحف 18-4-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 18-4-2025
5
منوعات
09:13
في الفيليبين... مُجسّد دور المسيح صُلِب للمرة الأخيرة خلال مراسم الجمعة العظيمة
منوعات
09:13
في الفيليبين... مُجسّد دور المسيح صُلِب للمرة الأخيرة خلال مراسم الجمعة العظيمة
6
حال الطقس
02:18
طقس مستقر ومشمس... والحرارة الى ارتفاع
حال الطقس
02:18
طقس مستقر ومشمس... والحرارة الى ارتفاع
7
أخبار دولية
09:12
بالصور - عروض عسكرية في إيران لمناسبة يوم الجيش
أخبار دولية
09:12
بالصور - عروض عسكرية في إيران لمناسبة يوم الجيش
8
خبر عاجل
03:45
مركز طوارئ الصحة: شهيد في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق صيدا - الغازية
خبر عاجل
03:45
مركز طوارئ الصحة: شهيد في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق صيدا - الغازية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More