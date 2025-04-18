رئيس وزراء بريطانيا وترامب يبحثان ملفات التجارة وأوكرانيا وإيران

أعلن متحدث باسم داوننغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبحثا التجارة بين البلدين.وذكر المتحدث أن ستارمر أكد التزامه بالتجارة الحرة والمفتوحة وأهمية حماية المصلحة الوطنية.وكشف المتحدث أن الزعيمين ناقشا أيضا الوضع في أوكرانيا وإيران والإجراءات الأخيرة المتخذة ضد الحوثيين في اليمن.