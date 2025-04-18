في القدس... المسيحيون يحيون يوم الجمعة العظيمة

أحيا المسيحيون يوم الجمعة العظيمة في مدينة القدس. وقد سار المؤمنون حاملين صلبانا خشبية في موكب على طول طريق الآلام في البلدة القديمة، مرورا بمحطات الصليب الأربع عشرة، قبل وصولهم إلى كنيسة القيامة.