ترامب: الولايات المتحدة تجري "محادثات جيدة" مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة خاصة مع الصين وسط حرب تجارية بين البلدين.



وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: "نعقد محادثات جيدة مع الصين... إنها جيدة جدا".



ولم الرئيس الأميركي يُدل بمزيد من التفاصيل.