ترامب: يتعين على جيروم باول خفض أسعار الفائدة

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول خفض أسعار الفائدة.



وأكد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أن التضخم ينخفض وأن على باول الاستجابة لذلك بخفض أسعار الفائدة.



وقال ترامب: "لو كان لدينا رئيس للاحتياطي الاتحادي يفهم ما يفعله، لكانت أسعار الفائدة ستنخفض. عليه أن يخفضها".