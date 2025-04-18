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ترامب: واشنطن ستتخلى عن جهود السلام في أوكرانيا إذا تعذر إبرام اتفاق "قرييا"
أخبار دولية
2025-04-18 | 13:57
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ترامب: واشنطن ستتخلى عن جهود السلام في أوكرانيا إذا تعذر إبرام اتفاق "قرييا"
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستركز على أولويات أخرى إذا لم يتم التوصل "قريبا" إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وجاءت تصريحات ترامب بعد أن قال وزير خارجيته ماركو روبيو إن واشنطن ستنسحب من رعاية المحادثات خلال أيام إذا لم يتضح أن إحلال السلام بين موسكو وكييف "ممكن".
وردا على سؤال بشأن تصريحات روبيو، قال الرئيس الأميركي للصحافيين في المكتب البيضوي: "ليس هناك عدد محدد من الأيام، ولكننا نريد أن ننجز الأمر بسرعة".
ورفض ترامب تحميل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق هدنة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أمر بالغزو الشامل لأوكرانيا في شباط 2022، أو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. لكنه شدد على ضرورة إحراز الجانبين تقدما.
وقال: "إذا قام أحد الطرفين، لأي سبب كان، بجعل الأمر شاقا للغاية، فسنقول ببساطة: أنتم حمقى. أنتم حمقى. أنتم أشخاص فظيعون، وسنتجاوز الأمر". وأضاف: "لكن نأمل أن لا نُضطر إلى القيام بذلك".
وردا على سؤال عما إذا كان بوتين يماطله، قال: "آمل ألا يكون كذلك. سأخبركم قريبا".
ونفى ترامب أن يكون ضحية "تلاعب" من بوتين الذي أنكر أن روسيا ستغزو أوكرانيا حتى عشية الهجوم.
وقال الرئيس الأميركي: "لا أحد يتلاعب بي، أنا أحاول تقديم المساعدة".
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