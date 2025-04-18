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بلغاريا تقول إنها باعت الإمارات أسلحة عثر عليها في السودان

أخبار دولية
2025-04-18 | 15:59
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بلغاريا تقول إنها باعت الإمارات أسلحة عثر عليها في السودان
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بلغاريا تقول إنها باعت الإمارات أسلحة عثر عليها في السودان

أكدت بلغاريا أنها زودت دولة الإمارات بأسلحة تم نقلها لاحقًا إلى السودان رغم الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على تصدير الأسلحة إلى هذا البلد، وفق تحقيق أجرته شبكة فرانس 24 ونشر الجمعة.  
     
وقالت شركة دوناريت (Dunarit) المصنعة في بيان اطلعت عليه وكالة فرانس برس: "تم استلام المنتجات بالكامل من قبل وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة". 
     
ونشرت الشركة نسخة من شهادة مؤرخة في آب 2020 تتعلق بطلب القوات المسلحة الإماراتية شراء 15 ألف قذيفة هاون من عيار 81 ملم، وذلك "لتبديد أي شكوك بشأن شرعية الموقف البلغاري في هذه المسألة"، حسبما أفادت دوناريت.
     
كذلك، نقلت وكالة الأنباء البلغارية عن وزارة الاقتصاد البلغارية نفيَها أي انتهاك للحظر الأوروبي على تصدير الأسلحة للسودان.
     
وقالت الوزارة إن تصريح التصدير منح "لجهة حكومية في دولة لا تخضع لعقوبات الأمم المتحدة". 
     
وأفادت شبكة فرانس 24 في تحقيقها بأن الأسلحة ظهرت في مقطع فيديو نشره في تشرين الثاني 2024 مسلحون سودانيون قالوا إنها كانت مخصصة لقوات الدعم السريع.

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