كارني: الصين تمثل تهديدًا جيوسياسيًا لكندا

رأى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن الصين هي أحد أكبر التهديدات فيما يتعلق بالتدخل الأجنبي في كندا.



وفي مناظرة أمس الخميس قبل انتخابات 28 نيسان، طلب من كارني أن يحدد أكبر تهديد أمني لكندا فقال "الصين".



وحين طلب منه الإسهاب في تفاصيل في مؤتمر صحفي في شلالات نياغرا اليوم الجمعة، قال كارني إن على كندا مواجهة تهديدات التدخل الخارجي الصيني. وانتقد الصين لشراكتها مع روسيا في الحرب مع أوكرانيا، وقال إنها تشكل تهديدًا لآسيا الأوسع نطاقًا وتايوان بخاصة.



واعتبر أن الصين هي أكبر تهديد "من الناحية الجيوسياسية".



وقال: "نتخذ إجراءات لمواجهة هذا".