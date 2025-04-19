نشطاء مغاربة احتجوا على رسو سفينة

شارك مئات النشطاء المغاربة في احتجاج، في ميناء الدار البيضاء، على رسو سفينة، للاشتباه بأنّها تحمل معدات عسكرية إلى إسرائيل.

وردّد مئات النشطاء شعارات مؤيدة لغزة ومناهضة للتطبيع.

وعبّروا عن رفضهم بأن "تتحول الموانئ المغربية إلى جسر لإبادة الشعب الفلسطينيّ”.

وطالب المحتجون، خلال هذه الوقفة، التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" السلطات المغربية برفض رسو السفينة التابعة لعملاق الشحن العالميّ "ميرسك" في الموانئ المغربية، على خلفية اتهامات لها من طرف سياسيين وحقوقيين عبر العالم بأنها "تنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل".