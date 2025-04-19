الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المتحدث باسم البنتاغون: الجيش الأميركيّ سيعمل على دمج قواته في سوريا

أخبار دولية
2025-04-19 | 00:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المتحدث باسم البنتاغون: الجيش الأميركيّ سيعمل على دمج قواته في سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المتحدث باسم البنتاغون: الجيش الأميركيّ سيعمل على دمج قواته في سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) شون بارنيل، أنّ الجيش الأميركيّ سيعمل على دمج قواته في سوريا، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في خطوة قد تُقلص عددها إلى النّصف.

 

وللجيش الأميركيّ نحوى ألفي جندي في سوريا موزعين على عدد من القواعد، معظمها في الشّمال الشّرقيّ.

 

وتعمل القوات الأميركية مع القوات المحلية، لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، قبل دحره لاحقًا.

 

وقال بارنيل: "هذه العملية المدروسة والمشروطة ستُقلص الوجود الأميركيّ في سوريا إلى أقل من ألف جندي أميركي في الأشهر 

المقبلة".

آخر الأخبار

أخبار دولية

البنتاغون:

الجيش

الأميركيّ

سيعمل

قواته

سوريا

LBCI التالي
مصادر بلومبرغ: الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم
نشطاء مغاربة احتجوا على رسو سفينة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-03-12

المتحدث بإسم وزارة الدفاع السورية للجزيرة: سيتم تشكيل لجنة لدمج قوات سوريا الديمقراطية في هيكلية الجيش

LBCI
أخبار دولية
2025-01-28

المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 12 مدنيا بقصف تركي في يومين بشمال وشمال شرق سوريا

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-12

المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 36 سيطرت على محور موراغ بالكامل واستكملت تطويق رفح

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-13

ماكرون: يجب دمج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الوطنية السورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:06

وكالة تونس أفريقيا للأنباء: محكمة تونسية أصدرت أحكامًا بالسجن على زعماء من المعارضة

LBCI
أخبار دولية
01:01

مناقشة بريطانية أميركية في شأن التجارة بين البلدين

LBCI
أخبار دولية
00:56

مصادر بلومبرغ: الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم

LBCI
أخبار دولية
00:32

نشطاء مغاربة احتجوا على رسو سفينة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:34

المتحدث باسم البنتاغون: الجيش الأميركيّ سيعمل على دمج قواته في سوريا

LBCI
أخبار دولية
01:01

مناقشة بريطانية أميركية في شأن التجارة بين البلدين

LBCI
آخر الأخبار
02:39

الراعي: العالم بحاجة إلى خبز وليس إلى سلاح وهناك حاجة ملحة إلى ورشة إصلاح تربوية من خلال حوار بناء يشارك فيها المعنيون بهدف وضع تشريعات منصفة تحفظ حقوق مختلف مكونات العائلة التربوية

LBCI
أخبار دولية
00:56

مصادر بلومبرغ: الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

سلاح أميركا بخطر... والسبب معادن الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إعادة إعمار لبنان… فرصة للبناء المستدام والحفاظ على البيئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

الموقف الإسرائيلي من آخر تصريحات حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

نتنياهو يريد تنفيذ الهجوم على إيران خلال فترة قصيرة... وجهاز الأمن يدرس خطة لهجوم جوي واسع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

في روما... أمنية لإيران وأميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بعد بيان الحريري... المناصفة في بيروت بخطر كبير والمرشحون مشتتون

LBCI
أخبار دولية
13:42

في القدس... المسيحيون يحيون يوم الجمعة العظيمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إجراءات للجيش اللبناني بين مخيم البداوي ومحيطه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

كنائس لبنان أحيت يوم الجمعة العظيمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:26

ضبط 12 طناً من المانغا المهرّبة من اليمن إلى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
13:14

الجيش: ضبط كمية من الصواريخ والأسلحة في خراج عيحا مرج التوت - راشيا وتوقيف 8 مواطنين في كفرزبد - البقاع

LBCI
منوعات
09:13

في الفيليبين... مُجسّد دور المسيح صُلِب للمرة الأخيرة خلال مراسم الجمعة العظيمة

LBCI
أخبار دولية
09:12

بالصور - عروض عسكرية في إيران لمناسبة يوم الجيش

LBCI
أخبار لبنان
01:17

كرامي: التأخير الذي حصل في إصدار المرسوم وفي دفع المستحقات كان لاسباب خارجة عن ارادة الوزارة

LBCI
أخبار لبنان
15:20

قاسم: لن نسمح لاحد أن ينزع سلاح "حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
10:44

تعميم صورة مفقودة غادرت منزل ذويها في حارة حريك ولم تعد

LBCI
أخبار دولية
07:48

السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل يصلي في القدس وينقل "رسالة سلام" من ترامب (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More