المتحدث باسم البنتاغون: الجيش الأميركيّ سيعمل على دمج قواته في سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) شون بارنيل، أنّ الجيش الأميركيّ سيعمل على دمج قواته في سوريا، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في خطوة قد تُقلص عددها إلى النّصف.

وللجيش الأميركيّ نحوى ألفي جندي في سوريا موزعين على عدد من القواعد، معظمها في الشّمال الشّرقيّ.

وتعمل القوات الأميركية مع القوات المحلية، لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، قبل دحره لاحقًا.

وقال بارنيل: "هذه العملية المدروسة والمشروطة ستُقلص الوجود الأميركيّ في سوريا إلى أقل من ألف جندي أميركي في الأشهر

المقبلة".