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المحادثات الإيرانية الأميركية المقبلة ستجري في 26 نيسان في عُمان

أخبار دولية
2025-04-19 | 10:43
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المحادثات الإيرانية الأميركية المقبلة ستجري في 26 نيسان في عُمان
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المحادثات الإيرانية الأميركية المقبلة ستجري في 26 نيسان في عُمان

أعلن وزر الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران وواشنطن اللتين عقدتا محادثات السبت في روما حول البرنامج النووي الإيراني، سيجريان جولة جديدة في 26 نيسان في عُمان.
     
وقال عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي: "سنلتقي السبت المقبل في عُمان"، مشيرا إلى أن المناقشات الفنية على مستوى الخبراء ستبدأ الأربعاء.
     
وكانت وسائل إعلام إيرانية عدة أوردت أن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في روما جرت السبت في "أجواء بناءة".
     
وقال مبعوث خاص للتلفزيون الرسمي إن "أجواء المناقشات كانت بناءة"، مضيفا أنه من الممكن عقد محادثات جديدة في الأيام المقبلة.
 
وتحدثت وكالة تسنيم أيضا عن "أجواء بناءة". 

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