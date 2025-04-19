رئاسة الأركان: روسيا استعادت 99 بالمئة من أراضي منطقة كورسك

أعلن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف أن قواته استعادت أكثر من 99 بالمئة من أراضي منطقة كورسك التي احتلّتها أوكرانيا في هجوم شنّته في آب.وقال غيراسيموف في تصريحات متلفزة في خلال مخاطبته الرئيس فلاديمير بوتين: "في أنحاء منطقة كورسك حيث شنّت القوات المسلّحة الأوكرانية توغّلا، الجزء الأساسي من الأراضي بات محرّرا، أي 1260 كيلومترا مربّعا، أو 99,5 بالمئة".