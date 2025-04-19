توقيف 160 شخصا في باكستان على خلفية هجمات ضد مطاعم "كاي إف سي"

أوقفت السلطات الباكستانية نحو 160 شخصا بعدما نفّذت عصابات 20 هجوما منفصلا على سلسلة مطاعم "كنتاكي فرايد تشيكن" (كاي إف سي) قُتل فيها أحد الموظفين بالرصاص، بحسب ما أعلنت الحكومة السبت.وتظاهرت حشود خارج مطاعم "كاي إف سي" مرات عدة هذا الشهر حيث حطّمت نوافذ وأضرمت النيران ووجّهت تهديدات للموظفين.وقال نائب وزير الداخلية طلال تشودري في مؤتمر صحفي: "وقعت 20 حادثة بالمجموع في أنحاء باكستان وقد سقط قتيل. وكان الرجل موظفا في كاي إف سي"، مشيرا إلى أن سلسلة المطاعم "تتعرّض إلى هجوم".وأفاد مسؤول في الشرطة فرانس برس بأن الدافع خلف عملية إطلاق النار لم يتضح ولا يزال من غير المعروف إن كانت على صلة بالتظاهرات الأخيرة.وأفاد تشودري بتوقيف 145 شخصًا في إقليم البنجاب و15 في العاصمة إسلام أباد على خلفية سلسلة الهجمات.وقال إن "هذه المطاعم تعتمد على المنتجات المحلية وتوظف باكستانيين وتبقي إيراداتها داخل البلاد".