كتائب القسام تنشر مقطع فيديو لرهينة إسرائيلي على قيد الحياة

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، على تلغرام مقطع فيديو لرهينة إسرائيلي على قيد الحياة.



ويظهر الفيديو، الرهينة الإسرائيلي جالسا في مكان ضيق وهو يتحدث بالعبرية عبر الهاتف مع أفراد عائلته وصديقه، مناشدا إياهم بأن يستمروا في التحرك من أجل تأمين الإفراج عنه.

وتعذّر على وكالة فرانس برس التحقق من هوية الرهينة أو صحة الفيديو أو تاريخ تصويره.