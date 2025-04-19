بعد إعلان بوتين عن هدنة بمناسبة عيد الفصح... زيلينسكي يندّد بـ"محاولة للعب بأرواح البشر"

ردّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصّة إكس السبت بالتشكيك في جدية هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متّهما إياه بمحاولة "اللعب بأرواح البشر".



وجاء في منشور زيلينسكي: "أما بالنسبة إلى محاولة بوتين الجديدة للعب بأرواح البشر، في هذه اللحظة تدوي صفارات الإنذار للتحذير من غارات في كل أنحاء أوكرانيا".

وأضاف: "يبيّن (هجوم) مسيّرات شاهد في أجوائنا الموقف الحقيقي لبوتين تجاه عيد الفصح والأرواح البشرية"، من دون أن يعلن موقفه بشأن الالتزام بالهدنة المقترحة.