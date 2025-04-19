روسيا وأوكرانيا تتبادلان 240 أسير حرب من كل طرف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا وأوكرانيا أجرتا السبت عملية تبادل لأسرى الحرب أعاد بموجبها كل طرف أكثر من 240 سجينا.



وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية على شبكة للتواصل الاجتماعي أنه "في 19 نيسان أعيد 246 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. في المقابل تم تسليم 246 أسير حرب أوكرانيين. وكبادرة حسن نية، تم أيضا تسليم 31 أسير حرب جرحى مقابل 15 من أسرى الحرب الروس الجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة".