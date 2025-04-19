المحادثات النووية بين ايران وأميركا... حقيقة التقدم وأسباب تحرك اسرائيل

أضرار في خمس مناطق في أوكرانيا بهجوم روسيّ

أضرار في خمس مناطق في أوكرانيا بهجوم روسيّ

وكالة تونس أفريقيا للأنباء: محكمة تونسية أصدرت أحكامًا بالسجن على زعماء من المعارضة