رئيس الاستخبارات التركية بحث مع قيادي في حماس بشأن إيصال المساعدات إلى غزة

التقى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين قياديا في حماس للبحث في سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية.



وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بأن كالين التقى رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد درويش، من دون تحديد المكان الذي عقد فيه الاجتماع.



وأفادت تقارير إعلامية بأن الاجتماع عقد في تركيا.



إضافة إلى مناقشة سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، تباحث الرجلان في جهود تبذل لإرساء وقف دائم لإطلاق النار وكذلك سبل التصدي لخطط إسرائيل لتهجير سكان غزة، وفق الأناضول.



وقال كالين في خلال اللقاء إن تركيا ستقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي أبدى إصرارا وصبرا كبيرين لحماية أرضه رغم الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين، وسياسات التجويع التي تنفذها إسرائيل لتهجير فلسطينيي القطاع"، وفق الوكالة.



وأشارت الوكالة إلى أنه تم في خلال الاجتماع التشديد على "رفض سياسات إسرائيل التوسعية والاحتلالية، ومعارضة كل محاولات الاحتلال والضم الجديدة".