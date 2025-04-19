الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في غزة هو الأول منذ استئناف الحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، وهو أول قتيل يتكبده منذ استئناف الهجمات وانهيار وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 18 آذار.



وذكر الجيش أن الرقيب أول غالب سليمان النصاصرة (35 عاما) قُتل في خلال الاشتباكات في شمال قطاع غزة، مشيرا الى أن ثلاثة جنود آخرين أُصيبوا في المواجهات نفسها.