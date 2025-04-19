نتنياهو يتعهّد بمنع إيران من حيازة السلاح النووي

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزامه بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، مشددا على أنه لن يتراجع عن هذا الهدف.



وقال نتنياهو في بيان متلفز: "أنا ملتزم بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. لن أتنازل عن ذلك، لن أُفرّط فيه، ولن أتراجع عنه، ولا حتى بمقدار مليمتر واحد".

ولفت الى أنه مقتنع بقدرته على إعادة المحتجزين الإسرائيليين من دون الاستسلام لمطالب حماس، مؤكدًا أن الحرب ضد الحركة الفلسطينية دخلت مرحلة حاسمة.



وقال: "أعتقد أن بإمكاننا إعادة محتجزينا إلى الوطن دون الاستسلام لمطالب حماس"، رافضًا شرط حماس بأن يشمل اتفاق الهدنة نهاية دائمة للحرب.



وأضاف نتنياهو: "في هذه المرحلة الحاسمة، نحتاج إلى الصبر والعزيمة من أجل الانتصار".

