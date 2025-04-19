الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 54 شخصًا جراء القصف الإسرائيلي

أفاد الدفاع المدني في غزة، بأن الغارات الإسرائيلية أدت الى استشهاد 54 شخصا على الأقل، معربا عن خشيته من ارتفاع عدد الضحايا.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: "54 شهيداً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم والعدد قابل للزيادة لاستمرار القصف حتى اللحظة".