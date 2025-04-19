لقاء بين وزير الخارجية السوري وعضو الكونغرس الأميركي كوري لي ميلز... وهذا ما جرى بحثه

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع عضو الكونغرس الأميركي كوري لي ميلز بالعاصمة دمشق، في تطورات الوضعين الأمني والاقتصادي في سوريا، بالإضافة إلى آفاق بناء شراكة استراتيجية بين دمشق وواشنطن على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.كما تناول اللقاء التهديدات المشتركة التي تواجه البلدين والمنطقة، بما فيها الميليشات العابرة للحدود، وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة، وضرورة تضافر الجهود لمواجهتها ضمن إطار دولي قائم على القانون الدولي وسيادة الدول.كما تم التطرق إلى أثر العقوبات الأميركية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين السوريين وقطاعات حيوية كالصحة والتعليم والطاقة وأكد الجانب السوري على ضرورة رفع هذه الإجراءات غير القانونية كخطوة أساسية نحو بناء الثقة والانخراط في مسارات تعاون بناء.هذا وأكد الجانبان على أهمية ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، ودعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي، باعتبار أن استقرار سوريا يشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة والعالم.وقد شدد الشيباني على انفتاح سوريا على الحوار المسؤول والجاد مع الأطراف الدولية كافة، بما فيها الولايات المتحدة على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مجددا موقف سوريا الثابت في دعم أي جهود تصب في مصلحة الشعب السوري وتعزز سيادته ووحدة أراضيه.وتأتي هذه المحادثات في سياق أوسع من الاتصالات الدولية التي تجريها سوريا بهدف كسر العزلة المفروضة عليها وتعزيز حضورها ودورها الإقليمي والدولي، بما يخدم مصالحها الوطنية العليا.