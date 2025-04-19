مقتل عشرات الأشخاص على يد مسلّحين في وسط نيجيريا

قتل مسلحون 56 شخصا على الأقل في ولاية بينو في وسط نيجيريا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن مسؤول في مكتب الحاكم السبت، في تحديث لمحصلة سابقة تفيد بمقتل 17 شخصا.



وقال المستشار الإعلامي سولومون يوربيف في تصريح لوكالة فرانس برس إثر زيارة أجراها الحاكم هياسينث آليا لموقع الهجوم إن "حصيلة قتلى الهجمات ارتفعت إلى 56 وفق أحدث تعداد"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع الخميس.