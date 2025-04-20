11 قتيلا على الأقل جراء انهيار مبنى في نيودلهي

لقي 11 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال حتفهم، السبت في نيودلهي، بعد انهيار مبنى سكني في ضواحي العاصمة الهندية، وفق السلطات ووسائل إعلام محلية.ووقع الحادث في وقت باكر جدا السبت، في منطقة بشمال شرق المدينة يقطنها خصوصا أشخاص هاجروا من أجزاء أخرى من البلاد. وبحثت فرق الإنقاذ بين الأنقاض طوال اليوم.وذكرت قناة "إن دي تي في" أنّ فرق الإنقاذ انتشلت أحد عشر شخصا على قيد الحياة، بينما أعلِنت وفاة أحد عشر آخرين.وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنه "حزين للخسائر في الأرواح".