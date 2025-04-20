زيلينسكي: الهجمات الروسية مستمرة رغم هدنة الفصح

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الأحد ان القوات الروسية تواصل قصفها وهجماتها على الجبهة، على الرغم من إعلان روسيا المفاجئ قبل يوم وقف لإطلاق النار بمناسبة عيد الفصح.



وهذه الهدنة التي تستمر 30 ساعة هي الهدنة الأكثر أهمية في القتال طوال الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.



لكن بعد ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، دوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في كييف والعديد من المناطق الأوكرانية الأخرى، واتهم زيلينسكي روسيا بمواصلة هجماتها.



وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي "في مختلف اتجاهات خط المواجهة، سجلت بالفعل 59 حالة قصف روسي وخمس هجمات شنتها وحدات روسية"، نقلا عن تقرير صدر الساعة السادسة صباحا (03:00 ت غ) من القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكساندر سيرسكي.



وأضاف أنه خلال الساعات الست التي سبقت منتصف ليل السبت سجلت "387 حالة قصف و19 هجوما شنتها القوات الروسية"، حيث "استخدم الروس طائرات مسيرة 290 مرة".