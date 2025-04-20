البابا يندد بالوضع الإنساني "المأساوي" في قطاع غزة ويدعو إلى وقف إطلاق النار

ندد البابا فرنسيس خلال احتفالات عيد الفصح الأحد، بـ"وضع مأساوي مخجل" في قطاع غزة، محذرا في الوقت ذاته من "تنامي جو معاداة السامية الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم".



وقال البابا في رسالته التي قرأها أحد معاونيه من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس، "أدعو الأطراف المتحاربة إلى أن يوقفوا إطلاق النار ويطلقوا سراح الرهائن، ويقدّموا المساعدات للشعب الجائع والذي يتطلّع إلى مستقبل سلام".

