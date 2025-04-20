الدفاع المدنيّ في غزة: شهداء في غارات إسرائيليّة في غزة

استشهد 25 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية، منذ فجر الأحد في غزة، وفق ما أعلن الدفاع المدنيّ في القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدنيّ، في غزة، محمود بصل، لوكالة فرانس برس: "نقلت طواقمنا ومتطوعون 25 شهيدًا على الأقل وعشرات المصابين، وبينهم عدد من الأطفال والنساء، في غارات شنها الاحتلال الإسرائيليّ، منذ فجر الأحد، على قطاع غزة".

وأوضح أنه "لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض ولا نستطيع الوصول إليهم بسبب عدم وفرة المعدات وأدوات البحث ولا يوجد حفارات ولا معدات ثقيلة لإزالة الركام لانتشال الشهداء".

وأكّد مدير الإمدادات في الدفاع المدنيّ، محمد المغير، لفرانس برس أنّ طواقم الدفاع المدنيّ "نقلت بعد ظهر اليوم 5 شهداء وإصابة خطيرة في قصف مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم، لمجموعة من المواطنين في منطقة شرق رفح" في جنوب قطاع غزة.

وأوضح المغير أنه تم نقل "شهيدة و4 إصابات جراء قصف جويّ صباحًا، لخيمة للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس، ونقل ثلاثة شهداء وعدد من المصابين من عائلة واحدة إلى مستشفى شهداء الأقصى (في دير البلح) إثر استهداف منزل في النصيرات" وسط قطاع غزة.

ولفت مدير عام الإعلام الحكوميّ التابع لـ”حماس” في غزة إسماعيل الثوابتة، إلى أنّ “الجيش الإسرائيليّ نفذ سلسلة غارات جوية استهدف خلالها خيام النازحين، ومنازل على ساكنيها، وكل الشهداء من المدنيين وغالبيتهم أطفال".

واعتبر أن استمرار الضربات الجوية يشكل إمعانًا بمواصلة المجازر وحرب الإبادة التي يواصلها رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو.