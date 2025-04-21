ترامب: آمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع لإنهاء الصراع بينهما.



وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "ستبدأ كلتاهما بعد ذلك في إقامة علاقات تجارية ضخمة مع الولايات المتحدة الأميركية المزدهرة وتحقيق ثروة طائلة".