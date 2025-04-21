النفط ينخفض 1% بعد تقدم في المحادثات الأميركية الإيرانية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة لدى افتتاح التعاملات الآسيوية، بعد إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران مما قلص حدة المخاوف بشأن الإمدادات.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 1.15 بالمئة إلى 67.18 دولارا للبرميل في الساعة 22:12 بتوقيت غرينتش، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77 سنتا أو 1.19 بالمئة إلى 63.91 دولارا للبرميل.



وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أميركي بأنها حققت "تقدما جيدا للغاية".