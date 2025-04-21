زيلينسكي: القوات الأوكرانية سجلت 2935 انتهاكا لتعهد روسيا بوقف القتال في عيد القيامة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية سجلت 2935 انتهاكا لتعهد روسيا بوقف القتال في عيد القيامة.



وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق تيليغرام: "ستظل طبيعة الأعمال الأوكرانية متطابقة.. سنرد على الصمت بالصمت وستكون ضرباتنا للحماية من الضربات الروسية".