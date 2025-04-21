12 قتيلا في غارات أميركية على صنعاء

قُتل 12 شخصا وأصيب 30 بجروح مساء الأحد في غارات استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، على ما أفاد إعلام تابع للحوثيين الذين نسبوها إلى القوات الأميركية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين عن وزارة الصحة إعلانها "استشهاد 12 مواطنا وإصابة 30 آخرين، إثر غارة شنها العدوان الأميركي على سوق وحي فروة الشعبي بمديرية شعوب في حصيلة غير نهائية"، وذلك بعد حصيلة أولية بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين أشارت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12.



وبالإضافة إلى الغارات على صنعاء التي يُسيطر عليها الحوثيون منذ 2014، سُجّلت غارات جوّية أخرى مساء الأحد في محافظتَي مأرب (وسط) والحديدة (غرب) وصعدة معقل الحوثيين (شمال)، بحسب المصدر نفسه.