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الصين تعارض عقد صفقات بين الولايات المتحدة ودول أخرى على حسابها

أخبار دولية
2025-04-20 | 23:34
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الصين تعارض عقد صفقات بين الولايات المتحدة ودول أخرى على حسابها
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الصين تعارض عقد صفقات بين الولايات المتحدة ودول أخرى على حسابها

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الصين تحترم كل الأطراف التي تسعى إلى حل خلافاتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة من خلال التشاور على قدم المساواة، لكنها ستعارض بشدة أي طرف يعقد صفقة على حساب الصين.

وأكد متحدث باسم الوزارة، في تعليقه على أنباء عن استعداد إدارة ترامب للضغط على دول أخرى للحد من التجارة مع الصين مقابل إعفاءات جمركية من الولايات المتحدة، أن الصين "ستتخذ إجراءات مضادة حازمة ومتبادلة" إذا سعت أي دولة إلى إبرام مثل هذه الصفقات.

وقال المتحدث: "أساءت الولايات المتحدة استخدام الرسوم الجمركية على كل شركائها التجاريين تحت شعار ما يسمى "التكافؤ"، وأجبرت كل الأطراف على بدء ما يسمى بمفاوضات "التعريفات الجمركية المتبادلة" معها".

وأكدت الوزارة أن الصين عازمة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها، ومستعدة لتعزيز التضامن مع كل الأطراف.

وأفادت بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة ترامب تستعد للضغط على الدول التي تسعى إلى تخفيضات أو إعفاءات من التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة للحد من التجارة مع الصين، بما في ذلك فرض عقوبات مالية.

أخبار دولية

الصين

صفقات

الولايات المتحدة

الرسوم الجمركية

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