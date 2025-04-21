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البحرية الصينية: فرقاطة فلبينية دخلت بشكل غير قانوني مياه سكاربورو شول
أخبار دولية
2025-04-20 | 23:42
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البحرية الصينية: فرقاطة فلبينية دخلت بشكل غير قانوني مياه سكاربورو شول
أعلنت البحرية الصينية أن فرقاطة فلبينية "دخلت بشكل غير قانوني" المياه الإقليمية لمنطقة سكاربورو شول أمس الأحد، مما يعد "انتهاكا خطيرا" للسيادة الصينية والقانون الصيني.
وأفادت بأنها "نظمت قوات لتتبع الفرقاطة الفلبينية ومراقبتها وتوجيه التحذيرات لها وطردها وذلك وفقا للقانون بعد دخولها المياه الإقليمية للمنطقة من دون الحصول على إذن من الحكومة الصينية".
وقال متحدث باسم القوات البحرية التابعة للقيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان: "طالبت البحرية الجانب الفلبيني بضرورة التوقف الفوري عن الانتهاكات والاستفزازات".
أخبار دولية
البحرية الصينية
فرقاطة فلبينية
سكاربورو شول
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