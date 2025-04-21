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نيويورك تايمز: وزير الدفاع الأميركي شارك خطط الهجوم على الحوثيين في محادثة ثانية عبر تطبيق سيغنال
أخبار دولية
2025-04-20 | 23:51
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نيويورك تايمز: وزير الدفاع الأميركي شارك خطط الهجوم على الحوثيين في محادثة ثانية عبر تطبيق سيغنال
ذكرت صحيفة نيويورك تايمزأن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث شارك تفاصيل خطة هجوم على الحوثيين في اليمن في آذار في محادثة جماعية ضمت زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي، مما أثار المزيد من التساؤلات حول استخدامه لتطبيق مراسلة غير سري لتبادل تفاصيل أمنية بالغة الحساسية.
وتفيد أنباء بأن هيغسيث شارك نفس تفاصيل الهجوم التي كشفتها مجلة "ذا أتلانتيك" الشهر الماضي بعد ضم رئيس تحريرها جيفري غولدبرغ عن طريق الخطأ في محادثة منفصلة عبر تطبيق سيغنال، في واقعة شملت جميع كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب وسببت حرجا بالغا.
وقالت الصحيفة نقلا عن أربعة مصادر مطلعة على المحادثة الجماعية إن المحادثة الثانية تضمنت تفاصيل الجدول الزمني للغارات الجوية.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بشكل منفصل أن جينيفر زوجة هيغسيث حضرت أيضا اجتماعات حساسة مع نظيراتها العسكريين الأجانب.
يأتي الكشف عن استخدام آخر لتطبيق سيغنال للحصول على معلومات سرية بعد إقالة دان كالدويل، وهو أحد كبار مستشاري هيغسيث، الأسبوع الماضي بعد أن كشف تحقيق داخلي في تسريبات بوزارة الدفاع (البنتاغون) عن إفشائه معلومات غير مصرح بها، وفقا لما ذكره مسؤول أميركي لرويترز.
أخبار دولية
وزير الدفاع الأميركي
بيت هيغسيث
الحوثيين
سيغنال
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