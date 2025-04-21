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الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق...

أخبار دولية
2025-04-21 | 00:28
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الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق...
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الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق...

لامس الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ومخاوف الركود الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3361.53 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3375.90 دولارا.

أخبار دولية

الذهب

الدولار

الحرب التجارية

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