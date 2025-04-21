نائب الرئيس الأميركي في الهند للبحث في الشؤون التجارية

وصل نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى الهند في زيارة تستمر أربعة أيام تتمحور على التجارة في وقت تحاول فيه نيودلهي التفاوض على الرسوم الجمركية الأميركية على منتجاتها.



وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض المتحدة رسوم جمركية بنسبة 26% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة لكنه علق تنفيذها في التاسع من نيسان لمدة 90 يوما.



وتنوي دول عدة من بينها الهند ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا، استغلال هذه المهلة للتوصل إلى اتفاق.



وتجري واشنطن ونيودلهي أساسا مفاوضات حول الجزء الأول من اتفاق تجاري كهذا.



وقالت الخارجية الهندية الأسبوع الماضي إن فانس ورئيس الوزراء الهندي ناراندرا مودي "سيستعرضان تطور العلاقات الثنائية وسيتبادلان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية راندير جايسوال يومها أمام صحافيين: "نحن متفائلون جدا".