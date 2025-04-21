بعد هدنة عيد الفصح... روسيا تستأنف ضرباتها الجوية على أوكرانيا

استأنفت روسيا ضرباتها الجوية على شرق أوكرانيا وجنوبها، وفق ما ذكر مسؤولان محليان أوكرانيان، في أعقاب هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتبادلت الدولتان الاتهام بانتهاكها.



وأعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في شرق أوكرانيا سيرغي ليساك على تلغرام، أن "الجيش الروسي أطلق طائرات مسيرة على المنطقة".



وكشف أن أضرارا لحقت بمنزل واندلع حريق في مصنع للمواد الغذائية، مشيرا الى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.



من جهته، أعلن حاكم منطقة ميكولايف في الجنوب، فيتالي كيم، أن الغارات الجوية الروسية استؤنفت أيضا في المنطقة.



وكتب عبر تلغرام: "في صباح 21 نيسان، قرابة الساعة 04,57، هاجم العدو المدينة بصواريخ، يجري تحديد نوعها. ولم يقع ضحايا أو أضرار".



