مجزرة المسعفين... الدفاع المدني في غزة يتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب "عمليات إعدام ميداني"

اتهم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي بارتكاب "عمليات إعدام ميداني" بعد إطلاق نار قتل فيه 15 مسعفا في آذار في القطاع، تعليقا على تقرير تحقيق داخلي نشره الجيش الإسرائيلي الأحد.



وقال محمد المغير مدير الامداد الطبي في الدفاع المدني في غزة "الفيديو الذي ظهر من تصوير أحد المسعفين يثبت كذب رواية الاحتلال الاسرائيلي، وأنه قام بعمليات إعدام ميداني"، متهما إسرائيل بمحاولة "الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية والهروب من المحاسبة".