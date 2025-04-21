بكين ترحب بالجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

رحبت الصين "بكل الجهود" الهادفة إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بعد هدنة عيد الفصح التي تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بانتهاكها.



وقال المتحدث باسم الخارجية كو جياكون خلال مؤتمر صحافي: "الصين سعيدة برؤية كل الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وهو خطوة ضرورية باتجاه السلام. نأمل أن تواصل كل الأطراف المعنية حل الأزمة من خلال الحوار والمفاوضات".