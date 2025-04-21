وزير الخارجية الإيراني يزور الصين الثلاثاء

يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الثلاثاء إلى الصين على ما أعلنت طهران، قبل مباحثات جديدة في الأيام المقبلة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي: "يتوجه وزير الخارجية غدا الثلاثاء إلى الصين".

والصين هي طرف في الاتفاق الدولي المبرم بشأن برنامج إيران النووي في العام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 خلال ولاية دونالد ترامب الأولى.