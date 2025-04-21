روسيا تعلن استئناف ضرباتها على أوكرانيا بعد هدنة عيد الفصح

أكدت روسيا أنها استأنفت ضرباتها على أوكرانيا بعد هدنة هشة بمناسبة عيد الفصح استمرت 30 ساعة، أعلنتها موسكو وتبادلت الدولتان الاتهام بانتهاكها.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنها نفذت ضربات باستخدام الطائرات والمسيرات والمدفعية على أهداف عسكرية في 74 موقعا بعد "انتهاء فترة سريان الهدنة".

