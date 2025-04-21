وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما

توفي البابا فرنسيس صباحا عن عمر يناهز 88 عاما، غداة إطلالته في ساحة القديس بطرس بمناسبة عيد الفصح بين آلاف المصلين، على ما أعلن الفاتيكان في بيان.



وقال الكاردينال كيفن فاريل في بيان نشره الفاتيكان عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "أخوتي أخواتي الأعزاء، أعلن لكم بحزن عميق وفاة قدس الآب فرنسيس".



وأضاف: "هذا الصباح الساعة 07:35 عاد أسقف روما فرنسيس، إلى بيت الآب" بعدما "كرّس حياته كلها في خدمة الرب وكنيسته".



وأتت وفاة البابا غداة إطلالة عبر شرفة كاتدرائية القديس بطرس بمناسبة عيد الفصح، ثم جولة في سيارة البابا موبيلي بين الحشود، مع أنه كان لا يزال يتعافى من التهاب رئوي حاد أدخله المستشفى مدة 38 يوما. وكان غادر المستشفى في 23 آذار.