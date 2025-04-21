الرئيس الإسرائيلي يعزي بوفاة البابا فرنسيس: رجل ذو إيمان عميق ورحمة لا حدود لها

بعث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بتعازيه بوفاة البابا فرنسيس ووصفه بأنه "رجل ذو إيمان عميق ورحمة لا حدود لها".



وقال هرتسوغ في برقية التعزية التي شاركها المتحدث باسم الرئاسة الإسرائيلية مع صحافيين إن البابا فرنسيس "كان محقا برؤيته حول أهمية تعزيز العلاقات القوية مع العالم اليهودي ودفع الحوار بين الأديان كطريق نحو فهم أعمق واحترام متبادل".