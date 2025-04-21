إيران تعزي بوفاة البابا فرنسيس

11:52:04 AMقدمت إيران التي تقيم علاقات جيدة مع الفاتيكان تعازيها بوفاة البابا فرنسيس رأس الكنيسة الكاثوليكية عن 88 عاما.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "أبلغني زملائي للتو بالنبأ ... اقدم تعازي لكل مسيحيي العالم".