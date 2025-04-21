ماكرون يعزي بوفاة البابا فرنسيس: كان يقف دائما إلى جانب الأكثر ضعفا وهشاشة

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمزايا البابا فرنسيس الذي توفي الاثنين، معتبرا أنه كان رجلا "يقف دائما إلى جانب الأكثر ضعفا وهشاشة" متوجها بالتعازي إلى "الكاثوليك في العالم بأسره".



وقال ماكرون الذي يزور مايوت: "كان رجلا ناضل طوال حياته لمزيد من العدالة وعن فكرة معينة للانسانية، إنسانية أخوية".