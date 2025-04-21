الرئيس المصري: البابا فرنسيس كان صوتا للسلام والمحبة والرحمة

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن وفاة البابا فرنسيس الاثنين تمثل "خسارة جسيمة للعالم أجمع إذ كان صوتاً للسلام والمحبة والرحمة".وقدم السيسي تعازيه، مشددا على ان رأس الكنيسة الكاثوليكية كان "شخصية عالمية استثنائية، كرّس حياته لخدمة قيم السلام والعدالة، وعمل بلا كلل على تعزيز التسامح والتفاهم بين الأديان، وبناء جسور الحوار بين الشعوب، كما كان مناصراً للقضية الفلسطينية، مدافعاً عن الحقوق المشروعة، وداعياً إلى إنهاء الصراعات وتحقيق سلام عادل ودائم".