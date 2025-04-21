أجراس كاتدرائية نوتردام في باريس تقرع 88 مرة لراحة نفس البابا فرنسيس

تقرع أجراس كاتدرائية نوتردام في باريس 88 مرة منذ الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي لراحة نفس البابا فرنسيس الذي توفي الاثنين عن 88 عاما.



وأوضح الجهاز الاعلامي للكاتدرائية أن "88 قرعة جرس عن 88 سنة حياة" ستختتم بوصلة طويلة تشارك فيها كل أجراس نوتردام.



ومن المقرر إقامة قداس ظهر الاثنين وآخر الساعة 18,00، مع أمسية صلاة قرابة الساعة 19,00 على ما أوضح المصدر نفسه.