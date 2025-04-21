محمود عباس: البابا فرنسيس كان "صديقا مخلصا للشعب الفلسطيني"

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن البابا فرنسيس الذي رحل الاثنين عن 88 عاما كان "صديقا مخلصا للشعب الفلسطيني" على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).



وقال عباس في بيان نشرته (وفا) أن البابا كان "مدافعا قويا عن قيم السلام والمحبة والإيمان في العالم أجمع... اعترف بدولة فلسطين ورفع العلم الفلسطيني في حاضرة الفاتيكان"، مقدما تعازيه بوفاته.